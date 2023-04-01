المنقوش لـ”تقصي الحقائق”: ذكرتم ضعف المشاركة النسائية في العملية السياسية وتجاهلتم وجودي

علقت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة نجلاء المنقوش على تقرير بعثة تقصي الحقائق، معربة عن استغرابها من تجاهل البعثة تحسن الأوضاع الأمنية في ليبيا وسلطاتنا قادرة على ملاحقة مرتكبي جرائم حقوق الإنسان، وفق قولها.

المنقوش أضافت في بيان، أن البعثة صورت ليبيا على أنها دولة ميؤوس من تعافيها وأن الليبيين شعب من الجناة في حين أن كافة الجرائم يواجهها مهاجرون غير شرعيين دخلوا ليبيا بشكل غير قانوني.

وتابعت المنقوش: “تابعت بنفسي وضع المهاجرين في مراكز الاحتجاز ولاحظت معالجتهم في مراكز صحية حكومية خاصة وتقديم الغذاء لهم بشكل منتظم وإقامة النشاطات لهم”.

وواصلت: “تقرير بعثة تقصي الحقائق سلط الضوء على تهديد الألغام ومخلفات الحروب وتجاهل حضور رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة لليوم العالمي للتوعية بمخاطر الألغام” وفق قولها.

واختتمت: “التقرير ذكر أن المشاركة النسائية في العملية السياسية الليبية ضعيفة وتجاهل وجودي على رأس وزارة الخارجية” وفق تعبيرها