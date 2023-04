جهاز النهر الصناعي: تمت السيطرة على التسريب بالمحطة “627” دون الحاجة إلى تفريغ خط الشويرف

ليبيا – قال مدير المكتب الإعلامي لجهاز النهر الصناعي “صلاح الساعدي” إن مدير عام منظومة الحساونة سهل جفارة أعلن السيطرة على التسريب في المحطة “627” دون الحاجة إلى تفريغ الخط بالكامل.

الساعدي أشار في تصريح لشبكة “لام” إلى أن السيطرة تمت بعد اغلاق صمامي محطة الشويرف والتمالة حيث انخفض الضغط من 17 إلى 8 بار.

وتوقع أن تتم أعمال الصيانة بالكامل غداً ومن ثم فتح الصمامات وبداية الضخ لمدن الشمال الغربي من مصراتة إلى طرابلس.

