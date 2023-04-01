المنقوش: “تقصي الحقائق” صوّر ليبيا على أنها دولة ميؤوس من تعافيها

الوطن| رصد

أبدت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي، بالحكومة المنتهية، نجلاء المنقوش، استغرابها من تقرير بعثة تقصي الحقائق، وتجاهل البعثة من تحسن الأوضاع الأمنية في ليبيا.

وقالت المنقوش في بيان صحافي، اليوم السبت، إن البعثة صورت ليبيا على أنها دولة ميؤوس من تعافيها وأن الليبيين شعب من الجناة في حين أن كافة الجرائم يواجهها مهاجرون غير شرعيين دخلوا ليبيا بشكل غير قانوني.

وأضافت المنقوش، “تابعت بنفسي وضع المهاجرين في مراكز الاحتجاز ولاحظت معالجتهم في مراكز صحية حكومية خاصة وتقديم الغذاء لهم بشكل منتظم وإقامة النشاطات لهم”.

ولفتت إلى أن تقرير بعثة تقصي الحقائق سلط الضوء على تهديد الألغام ومخلفات الحروب وتجاهل حضور رئيس الحكومة المنتهية عبدالحميد الدبيبة لليوم العالمي للتوعية بمخاطر الألغام.

وقالت إن التقرير ذكر أن المشاركة النسائية في العملية السياسية الليبية ضعيفة وتجاهل وجودي على رأس وزارة الخارجية.