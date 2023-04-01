شركة الكهرباء: عمرات جسيمة لمحطات شمال بنغازي والجبل الغربي والخمس

أعلنت الشركة العامة للكهرباء تواصل أعمال العمرات الجسيمة لوحدات الإنتاج الجاري تنفيذها حالياً في محطات شمال بنغازي والجبل الغربي والخمس.

وأكدت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أنه يجري حاليا استكمال أعمال العمرات الجسيمة لوحدات الإنتاج الجاري تنفيذها في محطات شمال بنغازي والجبل الغربي والخمس وقريباً محطة الزويتينة التي ستدخل على الشبكة الكهربائية قبل حلول الذروة الصيفية للمساهمة في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية .

وأشارت الشركة العامة للكهرباء أن أعمال الصيانة تأتي ضمن مساعي الشركة للوصول إلى أداء أمثل للرفع من كفاءتها وتطويرها بما يتناسب مع تطلعاتها المستقبلية .