ليبيا – قال رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان فتحي باشاآغا إن مشروعهم هو مشروع إقامة دولة وليس مشروع حكم.

باشاآغا أضاف خلال لقائه بفوج كشاف المحجوب بمصراتة “من الضروري مد أيدينا للمصالحة مع الجميع وقدوتنا الرسول الكريم”.

وأشار إلى أنه تم التوجه للمنطقة الشرقية للبحث عن شريك حقيقي لإقامة الدولة.

وأبدى دعمه لمبادرة المبعوث الأممي الذي سيقود ليبيا للاستقرار والانتخابات.

وتابع “حدثت فوضى تسببت في انشقاق وخاصة في مصراتة وهذا جزء من صراع مؤلم”.

Shares

The post باشاآغا: مشروعنا هو مشروع إقامة دولة وليس مشروع حكم first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية