بنغازي| اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية تؤكد جاهزيتها لتنفيذ الانتخابات في موعدها

بنغازي 01 أبريل 2023 (وال)- أكد المتحدث الرسمى للجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية بالحكومة الليبية أحمد الطيرة،استكمال كافة الإجراءات الفنية واللوجستية والقانونية لتنفيذ انتخابات المجالس البلدية لعدد من البلديات في موعدها المحدد ووفق اللوائح والتشريعات النافذة والضوابط والأسس.

ودعا الطيرة – خلال المؤتمر الصحفي الذي تعقده اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية كل أسبوع – المواطنين للمشاركة في تحقيق المسار الانتخابي الذي هو أحد المعايير الحاسمة في نجاح انتخابات المجالس البلدية، نظرًا لإرتباطها الوثيق بشفافيّة الانتخابات وشموليّتها، إذ أنّ حقّ الاقتراع هو حقّ عام، يرتبط بصورة وثيقة بالمواطنة وبتحقيق الديمقراطية وأن الانتخابات المقبلة تحديًا حقيقيًا أمام الجميع.

ونوه الطيرة لجهود اللجنة على رأسها العميد محمد حسن الزين مدير إدارة تأمين وحماية الانتخابات بالمنطقة الشرقية، على ما بذله من جهود لتأمين مقار انتخابات المجالس البلدية التي تم تشكيل لجانها الفرعية شرقًا وغربًا وجنوبًا.

بدوره، شددت اللجنة حرصها على لم شمل الجميع وبأن العملية الانتخابية مسؤولية جميع المواطنين فى اختيار الأفضل من البرنامج الانتخابى (الفردي/ القائمة)، داعية جميع المنظمات العاملة في مجال المراقبة إلى المشاركة في مراقبة العملية الانتخابية لانتخابات المجالس البلدية، وذلك للرفع من مستوى نزاهتها وشفافيتها.

في المقابل، كشف رئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية المكلف الهاشمي جاب الله، عن إقامة لقاء تدريبي لعدد من لجانها الفرعية بالبلديات المستهدفة لانتخاب مجالسها البلدية، والإعلان عن فتح باب الترشح وفق نظام القائمة والفردي الموضح تفصيلا بقانون الأسس والضوابط الصادر عن اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية.

وأكد الهاشمى أن اللجنة مستمرة ومتواصلة بشبه يومي وعلى مدار (24) ساعة مع رؤساء اللجان الفرعية بكافة البلديات المستهدفة من العملية الانتخابية، واستمرار في تسليم الدفعة الأولى من التجهيزات الخاصة باللجان الفرعية، وتسليم المواد الخاصة من الدفعة الأولى للتجهيزات للجان الفرعية للبلديات المستهدفة من العملية الانتخابية.

وتابع الهاشمي: “مستعدون لتدريب اللجان الفرعية لكي يتم تجهزيها واستيفاؤها للأدوات والمهمات، وتأمين المقر الذي يحيط بمبنى الانتخابات، وذلك عن طريق لجنة تأمين وحماية مقار اللجان الفرعية”. (وال) م ب/ ر ت

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