مليون و213 ألف برميل معدل إنتاج ليبيا من النفط الخام خلال الـ24 ساعة الماضية

الوطن / رصد

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط ان إنتاج النفط الخام بلغ مليون و 213 ألف برميل يوميًا, وبلغ إنتاج المكثفات 55 ألف برميل يوميًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

فيما بلغ اجمالي الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي 933 مليون قدم مكعب خلال الـ24 ساعة الماضية

وفي التفاصيل بلغ استهلاك الشركة العامة للكهرباء 754 مليون قدم مكعب فيما بلغ استهلاك المؤسسة الوطنية للنفط 57 مليون قدم

أما مجمع الحديد والصلب والمصانع الصغيرة الاخرى 89 مليون قدم ومصانع الأسمنت 33 مليون قدم مكعب