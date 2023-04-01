الدبيبة يوجه باستكمال صيانة ملعبي النهر الصناعي وطرابلس الدولي

وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بضرورة استكمال أعمال صيانة وتطوير ملعبي النهر الصناعي وطرابلس الدولي ليكونا جاهزين لاستقبال المباريات المحلية والدولية، والتركيز على الجدول الزمني والمواصفات الفنية المعتمدة.

جاء ذلك خلال تفقد الدبيبة مساء اليوم السبت رفقة وكيل وزارة الرياضة جمال بونوارة، لسير أعمال صيانة وتطوير ملعبي النهر الصناعي وطرابلس الدولي.

واستمع رئيس الوزراء خلال الزيارة إلى شروح تفصيلية من إدارة المشروعات بجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية والمكتب الاستشاري والشركة المنفذة، الذين أكدو أن العمل يسير وفق الخطة الزمنية المعتمدة.

وأفاد مدير مشروع صيانة وتطوير ملعب النهر أن الملعب سيكون جاهزا في منتصف يونيو القادم، بعد استكمال أعمال التوريدات اللازمة، كما أكد المكتب الاستشاري أن ملعب طرابلس الدولي سيكون جاهزا نهاية العام الجاري.