مخاطبا “البرهان”.. باثيلي: البعثة الأممية تتطلع لتعاون دول الجوار في استقرار ليبيا

العنوان-الخرطوم

التقى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا، عبدالله باثيلي، برئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان.

وقال باثيلي للبرهان أن زيارته للسودان تأتي في إطار مساعي الأمم المتحدة لحل الأزمة الليبية مبيناً أن الزيارة تأتي أيضاً في أعقاب تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الساري حالياً والذي تم توقيعه مؤخراً في ليبيا.

وأضاف أن هناك حاجة ماسة لتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية الليبية وذلك من أجل إرساء السلام والاستقرار، مبيناً أن هذه العملية تحتاج لتضافر جهود الدول المجاورة لليبيا مثل السودان وتشاد والنيجر خاصة فيما يتعلق بإجلاء الحركات المسلحة الأجنبية والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية.

وقال باثيلي أن البعثة الأممية تتطلع لتعاون دول جوار ليبيا من أجل المساعدة في معالجة الأوضاع في هذه الدولة باعتبار أن الاستقرار فيها يمثل امتداداً للاستقرار لكل الدول المجاورة مشيداً بدعم السودان لهذه الجهود الدولية من أجل حل الأزمة الليبية.

وأعرب باثيلي عن شكره لرئيس مجلس السيادة والسلطات السودانية على دعم جهود الحل السلمي في ليبيا داعيا الدول المجاورة لليبيا لبذل جهود جماعية لمراقبة حدودها وتأمينها حتى لا تكون ملاذاً للمجموعات الخارجة عن القانون والجماعات الإرهابية والهجرة غير الشرعية وذلك لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.