ديبي لـ باتيلي: السلام والاستقرار في ليبيا يصب بمصلحتنا

ليبيا – التقى المبعوث الأممي عبد الله باتيلي بالرئيس الانتقالي لدولة تشاد، الجنرال محمد إدريس ديبي، الذي أعرب عن دعم بلاده الكامل لعملية السلام التي تيسرها الأمم المتحدة في ليبيا.

الجنرال دِيبي شدد خلال اللقاء وفقاً لتغريدة نشرها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” على أن السلام والاستقرار في ليبيا يصب في مصلحة بلاده.

وعبر عن ارتياحه للتشاور معه، لأول مرة، بشأن هذه المسألة معرباً عن استعداده لانخراط أكبر من جانبه.

وأعرب باتيلي عن تقديره لدعم تشاد للجنة العسكرية المشتركة 5+5 في مساعيها لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، من خلال لجنة التواصل التشادية التي تنسق علمية انسحاب المقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا بما لا يؤثر سلباً على دول الجوار.

