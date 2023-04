بوقعيقيص: مدينة بنغازي تستحق تصاميم جميلة مسكونة بالفن كروحها المتمردة

ليبيا – قالت عضو ملتقى الحوار السياسي آمال بوقعيقيص إن مدينة بنغازي تستحق تصاميم جميلة مسكونة بالفن كروحها المتمردة.

بوقعيقيص وفي منشور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”،أضافت:”لا أخفيكم أنني كنت مستاءة عندما أزيلت الأكشاك واليوم أرى الشوارع فسيحة متسعه فأهمس بيني وبين نفسي شكراً،وأتطلع بشوق لرؤية واجهة بحرية جديدة نتمشى فيها ونستنشق هواء البحر العليل دون مطبات وحفر ،لعله سيكون صيفاً رائقا َ منعش وفيه فضاءات حب رحبة”.

وتابعت حديثها:” أستغرب هذه النوستالجيا من أناس غادروا منذ زمن بعيد إلى الحداثة وتركوا الأزقة اللمتربة العاثرة لأهلها ويريدون فرض ذكرياتهم الباهتة على المستقبل ،بنغازي تستحق تصاميم جميلة مسكونة بالفن كروحها المتمردة الشابة”.

