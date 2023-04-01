الدبيبة يتابع صيانة وتطوير ملعبي النهر الصناعي وطرابلس الدولي

الوطن / رصد

تفقد رئيس الحكومة المنتهية “عبد الحميد الدبيبة” زيارة تفقدية لمتابعة سير أعمال صيانة و تطوير ملعبي النهر الصناعي وطرابلس الدولي.

واستمع “الدبيبة” خلال الزيارة إلى شروح تفصيلية من إدارة المشروعات بجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية والمكتب الاستشاري والشركة المنفذة، الذين أكدو أن العمل يسير وفق الخطة الزمنية المعتمدة.

وشدد الدبيبة خلال الزيارة، على ضرورة استكمال الملعبين لاستقبال المباريات المحلية والدولية، والتركيز على الجدول الزمني والمواصفات الفنية المعتمدة.

وافاد مدير مشروع صيانة وتطوير ملعب النهر أن الملعب سيكون جاهزا في منتصف يونيو القادم، بعد استكمال أعمال التوريدات اللازمة.

كما أكد الاستشاري أن ملعب طرابلس الدولي سيكون جاهزا نهاية العام الجاري.