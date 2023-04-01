التجمع الوطني: نظمنا صالوناً ثقافيا في رقدالين بمشاركة النائب ميلود الأسود

نظم حزب التجمع الوطني الليبي فاعليات صالون ثقافي في مدينة رقدالين بمشاركة عضو مجلس النواب ميلود الأسود.

وذكر الحزب في بيان أن البرنامج العام الذي انطلقت فاعلياته مساء أول من أمس الخميس تضمن لقاءات فكرية وسياسية وثقافية حضرتها نخب متميزة من الفاعليات الليبية على المستويات الاكاديمية والثقافية والاجتماعية والسياسية بالإضافة إلى منتسبي الحزب وقياداته في المنطقة الغربية.

واشتمل البرنامج على نقاشات مفتوحة وموسعة حول عدد من العناوين أهمها مسار صياغة قوانين الاستفتاء والانتخابات، والخلفيات العلمية والقانونية لقضية حقل البوري، فضلا عن تسليط الضوء على رؤية حزب التجمع وأهدافه وآليات عمله وبرامجه التي يسعى من خلالها إلى تأكيد حضوره في الساحة المحلية على كل المستويات.

وشارك في تقديم أوراق رئيسية حول هذه الموضوعات كل من ميلود الأسود عضو مجلس النواب وعضو لجنة 6+6 لإعداد قوانين الانتخابات، والدكتور عبدالقادر اللموشي الأمين العام لحزب التجمع، والدكتور مسعود عمر مسعود عضو الأمانة العامة بالحزب، وأدار النقاشات والحوارات حول هذه الموضوعات الإعلامي مصطفى السريتي، وفق البيان.