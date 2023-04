الفلاح: تزكية أعضاء لجنة الـ 6 بمجلس الدولة جاءت من قبل الأعضاء المؤيدين لجلسة التعديل الدستوري

ليبيا – قالت عضو مجلس الدولة الاستشاري القيادية بجماعة الإخوان (عضو مجلس شورى الجماعة) ماجدة الفلاح إن اختيار رئاسة المجلس أعضاء اللجنة 6+6 عن طريق التزكية أمر مخالف.

الفلاح أشارت في تصريح لموقع “العربي الجديد” إلى أن التزكية جاءت من قبل الأعضاء المؤيدين لقانونية جلسة المجلس التي أقّر فيها التعديل الدستوري.

وتساءلت حيال عمق الخلاف داخل المجلس، وحول الرافضين الذين قاطعوا عملية التزكية.

