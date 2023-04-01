استكمال أعمال العمرة الجسيمة بعدد من محطات الإنتاج قبل حلول الذروة الصيفية

الوطن / رصد

أكدت الشركة العامة للكهرباء على مواصلت الجهوده لرفع كفاءة الإنتاج وتحسين أداء الشبكة الكهربائية من خلال إستكمال المشروعات القائمة بما فيها أعمال الصيانة والعمرات الجسيمة بمحطات الإنتاج

ولفتت الشركة الى إستكمال أعمال العمرات الجسيمة لوحدات الإنتاج الجاري تنفيذها حالياً في محطات شمال بنغازي والجبل الغربي والخمس وقريباً محطة الزويتينة التي ستدخل على الشبكة الكهربائية قبل حلول الذروة الصيفية للمساهمة في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية .

وأشارت الشركة العامة للكهرباء الى ان أعمال الصيانة تأتي ضمن سعي مجلس إدارة الشركة للوصول إلى أداء أمثل للرفع من كفاءة الشبكة وتطويرها بما يتناسب مع تطلعاته المستقبلية .