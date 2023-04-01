الارصاد: تقلبات جوية وأمطار متوقعة وتغير للحرارة غداً بهذه المنـاطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم السبت 01/ 04 / 2023م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الاجواء تشهد طقس معتدل نسبيا على أغلب المناطق, مع زيادة في درجات الحرارة على مناطق الغرب خاصة الدواخل وترتفع تدريجيا يوم الغد على مناطق الشرق والجنوب.

تقلبات جوية

ووفقا للتقرير تتأثر أغلب مناطق ليبيا بداية من مساء يوم الغد بتقلبات جوية مصحوبة برياح نشطة وتكاثر للسحب مع سقوط أمطار متفرقة على مناطق الشمال الغربي وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وأشار التقرير إلى إنه من المتوقع أن يشمل انخفاض درجات الحرارة على معظم مناطق البلاد يوم الاثنين القادم.

والله اعلــــــــــــــــم.