تفاصيل مثيرة في القبض على أب وابنه بتهمة الـقتـل في طرابلس

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت عن تمكن مكتب البحث الجنائي طرابلس من القاء القبض على أب وابنه قاما بارتكاب واقعة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

بالإشارة إلى البلاغ المرفوع بنشرة الجرائم اليومية المتلعق بقيام مجهولين باقتحام منزل أحد المواطنين والاعتداء على والده بالضرب والاستيلاء منه بالقوة على مبلغ مالي 70750 دينار نقداً ومصوغات ذهبية مختلفة وأيضاً الاعتداء على عمته ونقلاً على إثرها إلى أحد المصحات ؛ وبعد مضي عشرة أيام من الواقعة فارق والد المشتكى الحياة نتيجة الاعتداء عليه بالضرب.

وبناء على ذلك باشر أعضاء مكتب البحث الجنائي بمديرية أمن طرابلس عمليات البحث والتحري حول الواقعة ؛ والتي اسفرت عن ضبط المتهمين وبجلبهما إلى المكتب والاستدلال معهما اعترف المتهم الأول بأنه هو من قام بالإعتداء على شقيقه المجني عليه وكان برفقته ابنه المتهم الثاني وهو العقل المدبر لهذه الواقعة والقصد من ذلك القتل والإستيلاء على المبلغ المالي وكل ما يملك المجني عليه .

واتخذت الاجراءات اللازمة وأحيل المتهمين إلى مركز شرطة الفرناج من حيث الاختصاص.