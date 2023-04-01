جرحى في اشتباكات مسلحة خلال موعد الإفطار بالزاوية

أكدت مصادر متطابقة في مدينة الزاوية وقوع اشتباكات مسلحة بين مجموعة تابعة لوزارة الدفاع بحكومة الدبيبة وأخرى للداخلية وسط الأحياء السكنية بمنطقة الحرشة خلال وقت إفطار اليوم السبت.

وذكرت المصادر أن الاشتباكات استعملت فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وسقط فيها عدد من الجرحى. ولم تُعرف الأسباب الحقيقية لاندلاعها وسط أنباء عن خلافات بين أفراد من المجموعتين.

وتشهد المدينة بين فترة وأخرى خلافات تنتهي غالبا باشتباكات يسقط فيها حتى بعض القتلى وسط مطالبات للأهالي بضبط مظاهر التسليح.