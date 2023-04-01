الفريق الفلاح لـ “ليبيا الحدث”: اجتماع لجنة 5+5 وضع اللبنة الأساسية لحوارنا المستقبلي

أكد عضو اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 الفريق مهندس ركن الهادي الفلاح أن الاجتماعات التي تجريها اللجنة العسكرية لم تأتي بإملاءات أو أجندات خارجية وإنما هي من أحد أعضاء اللجنة و قد لاقت الفكرة استحسانا من جميع الأعضاء.

وأوضح الفريق الفلاح، في تصريحات خاصة لـ “ليبيا الحدث” أن أبرز نتائج الاجتماع الذي عقد بمدينة طرابلس كانت متمثلا في عدة نقاط على رأسها الالتزام الكامل بكل ما ينتج عن الحوار بين القادة العسكريين و الأمنيين مع اللجنة العسكرية المشتركة.

وأكد الفريق الفلاح أن جميع من حضر الاجتماع من قيادات عسكرية أو أمنية بدا عليه الرغبة الكبيرة في الانتقال بالبلاد إلى بر الأمان.

وأوضح الفريق الفلاح أن اللجنة قد وضعت اللبِنة الأساسية لحوارنا المستقبلي وسيتم مناقشة العديد من الأمور في اجتماع بنغازي.