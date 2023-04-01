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الامير محمد السنوسي يرفض الهدم الذي طال اجزاء مهمة من مدينة بنغازي

تم النشر منذُ 24 ثانية
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

عبر نجل ولي عهد ملك ليبيا السابق محمد الحسن الرضا السنوسي عن رفضه للهدم الذي طال أجزاء مهمة من مدينة بنغازي.

وعد السنوسي، في تغريدة له على صفحته الرسمية في موقع تويتر، أن الهدم تعدٍ مستهجن على ذاكرة الشعب الليبي، مهما طال أحياء مدننا العريقة من دمار أو اهمال بتقادم الزمن أم بفعل فاعل”.

ورأى السنوسي أن الأولى ترميمها بالطرق الهندسية الحديثة مهما طال الدمار أو الإهمال أحياء المدن العريقة بتقادم الزمن أم بفعل فاعل، وفق قوله.

وأضاف السنوسي “هذا ينطبق على جميع المدن الليبية بدءاً من العاصمة طرابلس وحتى أصغر النجوع، تاريخنا من هذه اللحظة التي نبني فيها دولتنا القادمة، يجب أن يكون ممتداً كباقي الأمم”.

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المشهد

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