الزيات: نحذر من شراء اللحم المفروم الجاهز من القصابين

حذر مدير مكتب الإعلام بمركز الرقابة على الأغذية والأدوية “محمد الزيات”، المواطنين من شراء “لحم المفروم” الجاهز من القصابين.

وقال الزيات في تصريح لقناة “ليبيا بانوراما” الموالية للمليشيات المسلحة: “تبيّن لنا خلال جولاتنا بالأسواق أن غالبية القصابين يستخدمون بقايا اللحوم والشحوم والجلود مع إضافة صبغات غذائية لإنتاج لحم المفروم”.

وأضاف: “ننصح المواطنين بشراء اللحم ثم يُطلب من صاحب القصاب فرمه للتأكد من عدم خلطه بمواد أخرى”.

وتابع: الكثير من القصابين ومن خلال جولاتنا اتضح لنا عدم اهتمامهم بطرق التخزين الصحيحة للحوم، وعدم تنظيف الآلات فرم اللحوم بشكل دوري مما يؤثر على صحة المواطنين.