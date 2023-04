تربل: الفئة الباغية التي زارت طرابلس سبق لهم نكث العهود.. وعلى الثوار الذين جلسوا معهم العودة لقواعدهم الشعبية

ليبيا – علق رئيس “رابطة أهالي شهداء مذبحة أبو سليم” فتحي تربل على اجتماع القيادات العسكرية في طرابلس، معتبراً أن هذه اللقاءات ربما كان يرتب لها منذ فتره وما سبقها من لقاءات للجنة العسكرية 5+5 وجميعها تأتي في البحث عن الحلول أو هكذا يراد لها أن تأتي للبحث عن حلول للمشكلة القادمة وهي عدم قدرة الليبين للإنطلاق للامام لبناء دولة القانون.

تربل قال خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “التناصح” التابعة للمفتي العزول الغرياني وتابعته صحيفة المرصد أبرز ما جاء فيها إن المعالجات والمبادرات التي تطرحها البعثة وليس باتيلي لا زالت لم تهتدي لمكمن الداء والمشكلة الحقيقية فالمشكله الحقيقية ليست جمع الفرقاء ووضع برنامج ينطلقون له دون أن يحددوا الأسباب القابله بأي لحظة لأن تنفجر.

وإدعى أنه لا يمكن أن يبنى الاستقرار في ليبيا بأيدي ملطخة بالدماء وأشخاص سبق لهم الغدر ونكث العهود، لافتاً إلى أنه في أكثر من محطة من محطات التوافقات الوطنية وبدعاوى مختلفة تارة مكافحة الارهاب والمليشيات واسترداد الدولة الليبية وبعد كل هذه الشعارات يثبت أنه غير جاد فيها ويريد تنفيذ أجندة دول واطراف اقليمية.

ورأى أن مسألة التوقيت تؤكد التفسير بأن الولايات المتحدة تسعى لتشكيل قوة مشتركة بين الطرفين لطرد مليشيات الفاغنر من ليبيا لأنه إن كان الهدف وحدة ليبيا ووقف نزيف الدم كما يقال وعودة الاستقرار هناك خطوات عديدة أقلها أن سؤال هؤلاء “القتلة والمجرمين” الذين قدموا من المنطقة الشرقية عن أكثر من 8 آلاف أسرة مهجرة الذين يتم الاستيلاء على أملاكهم وحقوقهم واغتصابها على حد زعمه.

كما استطرد في حديثة: “لا ينبغي أن نجعل من أرضنا ساحة لتصفية الحسابات الدولية ولكن فيما يتعلق بالجانب الداخلي ليس هناك اشارة تدل على حسن النية من طرف الفئة الباغية والتي اعتدت على الليبيين في مختلف مراحل السنوات الماضية، كان ينبغي هناك بعض الخطوات التي تعطي ولو إشارات بسيطة وكان هذا سهل أن تطلبه الامم المتحدة والثوار الذين يشتركون مع إخوانهم في المنطقة الشرقية ويعلمون ان أول من تصدى لهذا المشروع الانقلابي من سنة 2014 ثوار المنطقة الشرقية ودفعوا الغالي والنفيس من أجل احباط المخطط “.

وتابع مزاعمه بالقول : “كجانب من ابداء حسن النية هناك حقوق متفق عليها من قبل كل القوانين والمواثيق الدولية أن يستمر هؤلاء المجرمين مستولين على ارزاق المهجرين بهذه الأعداد الكبيرة ويمنعوهم من الحصول على حقوقهم من العمل والدراسة وبالاشراف المباشر على الجهة المجرمة في عصر القذافي وهي تعيد نفسها وهو جهاز الأمن الداخلي المتهم بحرب تعذيب وضد الإنسانية، لا تستطيع ان تستخرج أي ورقة الا بمرورها عبر الجهاز الذي يأتمر بأمر حفتر”.

أما بشأن لوم قادة التشكيلات المسلحة على جلوسهم مع القيادة العامة للقواتت المسلحة، قال: “حتى لو سلمنا بالفكرة التي يسوق لها خصومهم وأعدائهم في المنطقة الشرقية يتصرفون كالشيطان في الوسوسة والفتنة، الممثلين لبعض كتائب الثوار بإمكانهم التواصل مع السياسيين إن كانوا صادقين لم يسلموا ويحاربون في ميدان السياسة ويتصدون لمشاريع حفتر. على الثوار أن يعودوا لقواعدهم الشعبية ومستشاريهم السياسيين الذين خبروا مكر ودهاء عبيد حفتر في مفاوضاتهم السابقة، نحن محتاجين أن نجتمع وهذا ما ذكره الصادق الغرياني في أكثر من مناسبة، هناك رؤى قد تختلف في التعامل مع الخصم وأدوار قد يتم تبادلها. لكن نتفق أن من وقف ضد القذافي ينبغي ان يكونوا اليوم مدعوين جميعاً ضد مشروع القذافي ليس في شخصه بل في عودة الاستبداد”.

وشدد في الختام أنه ما يجب فعله الآن على الوفد الممثل للمنطقة الغربية وكثير ممن وصفهم بـ” الشرائح المنتصرة لفبراير” أن يعدوا العدة إن كان هناك لقاء في بنغازي مع هذا الفريق ووضع مجموعة من النقاط ليتعرف من خلالها ويطمئن أن هناك صدق نية للتوجه للبحث عن حلول وأبرز المطالب قضية استرداد الحقوق فهناك آلاف البيوت المهدمة والمغتصبة التي تستأجر لصالح من وصفهم بـ”المجرمين”.

