حـادث سيـر أليم بمدينة راس لانوف يؤدي بحيـاة 9 أشخاص .. فيديو

وقع مساء اليوم حادث مروري مروع في منطقة راس لأنوف بين مركبتين ، الأولى نوع تويوتا تندرا دفع رباعي في طريقها من الشرق إلي الغرب ، والمركبة الثانية نوع مكسما في طريقها من الغرب إلي الشرق..

#حول تفاصيل الحادث افاد ضابط تحقيق بقسم المرور مرور والتراخيص بأنه وقع نتيجة التهور في السرعة و إلى الاجتياز الخاطئ والذي أسفر عن حدوث اصطدام مباشر بين المركبتين، مما ادى إلي اشتعال النيران في المركبات، وحضرت فرق الإطفاء التابعة لشركة راس لأنوف لتصنيع النفط والغاز وتم التعامل مع النيران و دون جدوى من ذالك.

ونتج عن الحادث وفاة قائد المركبة الأولى و2مرافقيه و 1 إصابات بليغة تم اسعافه إلي مستشفى المقريف اجدابيا ودخوله إلي العناية الفائقة،، و وفاة قائد المركبة الثانية و 5مرافقيه.

وقامت دوريات الشرطة المرور بنقل الجثامين 3منهم إلي العيادة السكنية و6 إلي مستشفى القروي بن جواد للتحفظ بثلاجة الموتى لي اتمام باقي إجراءاتهم.

وتدعو مُديرية أمَن راس لأنوف الأخوة المواطنين بعدم التهور فى السرعة والالتزام بجميع قواعد المرور وانظمته.