شكري يبحث مع سفراء الاتحاد الأوروبي الأوضاع في ليبيا ومواجهة خطر الهجرة غير الشرعية

استقبل وزير الخارجية المصري سامح شكري الخميس سفراء الاتحاد الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومسؤولي ملفات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بجهاز الخدمة الخارجي للاتحاد الأوروبي. وذلك في إطار وجودهم بالقاهرة لعقد مؤتمرهم السنوي.

المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أحمد أبو زيد صرح بأن اللقاء تطرق إلى الأوضاع في ليبيا وسبل مواجهة خطر الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط، وكذلك المتغيرات السياسية التي شهدتها المنطقة في الآونة الأخيرة.