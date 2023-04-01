الصغير يرد على “السنوسي”: صمَت وقت دمار بنغازي ويصطاد الآن في وحل الخلافات حول إعمارها

استنكر وكيل وزارة الخارجية الأسبق حسن الصغير، تشويه محمد الحسن السنوسي، النجل الثانى للأمير الراحل الحسن الرضا السنوسي، ولى عهد المملكة الليبية بين (1956- 1969)، لأعمال التطوير في البنية التحتية الجارية في مدينة بنغازي.

وبعدما وصف “السنوسي” في تغريدة عبر “تويتر” أعمال التطوير بأنها “تعدٍ مستهجن على ذاكرة الشعب الليبي”، رد الصغير قائلا: “لو حد عنده تغريدة لحضرته ضد الجرافات وضد تسابق حكومات طرابلس على التفاخر بدعم مجالس الشورى يضعها في التعليقات”.

وأضاف الصغير عبر “فيسبوك”: “المطلوب ليس كلاما مرسلا وعاما حول الإرهاب في عمومه بل تصريحات ومواقف معلنة ضد من دمروا بنغازي بالإرهاب والدقمات ومن ورائهم الجرافات والتمويل”.

وتابع الصغير: “أعتقد بأننا لن نجد هكذا مواقف، فهو صمت وقت الدمار الحقيقي والتدمير الحقيقي، والسبب الرئيسي فيما آلت إليه بنغازي، لكن الآن لا بأس من الصيد في وحل الخلافات الحاصلة حول الإعمار وإزالة مخلفات وتبعات الحرب”.