البخبخي: الإرادة الحقيقة لرئاسة مجلسي النواب والدولة هي البقاء في المشهد وتعطيل العملية الانتخابية

ليبيا – علق المحلل السياسي يوسف البخبخي الموالي بشدة لحكومة الدبيبة على طريقة اختيار لجنة الـ 6 من مجلس الدولة، معتبراً أن خالد المشري رئيس مجلس الدولة دخل في نفق مسدود بدئاً لأن المجلس بسببه لم يعد في موقع السلطة التأسيسية بل أضحى في حالة اللحاق برئاسة مجلس النواب التي سنت التعديل الثالث عشر ودفعت به للجريدة الرسمية وأصدرته كما يتهيء لها كقانون وأصبح أمر واقع.

البخبخي قال خلال مداخلة عبر برنامج “العاصمة” الذي يذاع على قناة “فبراير” وتابعته صحيفة المرصد إن عملية اللحاق بمجلس النواب افقدت مجلس الدولة في ظل رئاسته ما يمكن إطلاق السلطة التأسيسية التي منحت اياه من خلال الاتفاق السياسي.

وأشار إلى أن رئيس مجلس الدولة لم يكتفي برهان هذا الموقع التأسيسي الذي منح إياه بل افقد مجلس الدولة سلطة الاعتراض وأن تكون معارضة قانونية وتمتلك شرف وكبرياء وكرامة، معتبراً أن المجلس اليوم عباره عن حالة من التشظي والانقسام وكل مخرجاته حتى لو تبناها بشكل رسمي تفتقد الشرعية والقدرة على اقناع الطرف الاممي بشرعيه قراراتها سواء توافقه الزائف مع مجلس النواب فيما يتعلق بالتعديل الدستوري الثالث عشر أو لجنته السداسية التي ولدت من رحم ميت وهم بهذه الطريقة والكيفية أفقدتهم كبرياء التأسيس والاعتراض وجعلت منهم ادوات بيد المبعوث الاممي فهم يسلمون اوراقهم له وهو يستقبلهم كأوراق هزيلة شاحبة لا شرعيه لها ولا قدرة لها لفرض وجودها داخل اللجنة رفيعة المستوى.

ولفت إلى أن هذه الأدوات اليوم مع اللعب بالأوراق السياسية تتهاوى بيد المبعوث الاممي وكلها تصبح أدوات يستخدمها في إنجاز مشروعه أو مبادرته من خلال اللجنة التوجيهية.

وتابع: “أي طعون كانت وإن قبلت في نظري هذه الأطراف اليوم تتحرك بسياق تسليم اوراق اللعبة لا ارادياً لمبعوث الامين العام، المبعوث يستلم لجان فقدت الشرعية، شرعية التقسيم والتكوين وبالتالي أي مساس دستوري بتكوينهم وبالنص القانوني سيصب لصالح مبادرة المبعوث وسحب البساط من تحت مجلسي النواب والدولة”.

وبيّن أن الخطوة التي تميز بها المبعوث الأممي أنه ليس بانتظار تكوين اساس قانوني أو دستوري للعملية الانتخابية حيث بادر بإطلاق مبادرته والسعي لتكوين لجنته وما يحدث على الشق الآخر وهو مجلسي النواب والدولة رافد يصب بالعبثية التي تمارس اليوم والموت الذي مورس بإصدار هكذا اسس قانونية يصب لصالح مبادرة المبعوث وسينتهز الفرصة في لحظة ما لدفع اللجنة التوجيهية لصناعه قانون وأسس دستورية للعملية الانتخابية.

كما أضاف: “ما نراه اليوم والمبعوث أبان أنه يشتغل على قدر كبير من الدهاء، لا أعلم هل هو دهاء شخصي أم ورائه اجهزة ما ومن الواضح أنه ومع الزخم الامريكي نتحدث في تقديري عن برنامج معد فيه قدر كبير من الحنكة، اليوم كل الاطراف تسقط في حضن مبادرة الامين العام، فيما يتعلق بوضع المجلسين فإن وضعهما ليس له إلا الانسداد ورئاستي المجلسين ليست مصلحتها انجاز نص دستوري ينتج انتخابات بل قوانين معيبة”.

ونوّه إلى أن الإرادة الحقيقة لرئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس الدولة هي البقاء في المشهد مما يعني تعطيل العملية الانتخابية وأي انخراط سيكون لأجل صناعة قوانين معيبة لا تنتج قوانين انتخابية.

ووصف تماهي المشري مع عقيلة صالح، بأنه تماهي إرادات خبيثة وتحايل ومخاتلة وخداع وتماهي البقاء في المشهد على حساب إرادة ما يقارب الـ 3 مليون ناخب لأن قضيتهم البقاء في المشهد بالدرجة الأولى، موضحاً أنه بالنسبة لرئاسة مجلس النواب فقد تحرك في مشروع آخر وهو ما وصفه بـ”المشروع الانقلابي” (حرب القوات المسلحة على الارهاب) وقضيته الوصول للسلطة التنفيذية عبر عملية الاختراق سواء باستخدام مجلس الدولة أو الوصول عبر اساليب أخرى للوصول للعاصمة واليوم مع المشهد الجديد الذي في تقديره دفعت به مبادرة المبعوث فهناك كرة من الثلج تنمو وتكبر ستتجاوز المجلسين وهو باتيلي و مبادرته.

ورأى في ختام حديثة أن ما قام به المشري من حالة التماهي الذي وصفه بـ”المذل” دخل نفق الانهيار والمذلة ولن يجني من وراءه سواء الانسداد.

