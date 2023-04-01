القيادة العامة تسلم عددا من السلات الغذائية إلى منطقة أوباري

سلمت القيادة العامة للقوات المسلحة، عددا من السلات والمساعدات الرمضانية إلى أهالي منطقة أوباري.

وخلال عملية التسليم التي أشرف عليها آمر المنطقة العسكرية بالمنطقة، أثني على المجهودات الجبارة التي تقوم بها القيادة العامة حول تخفيف العبء عن المواطنين في بلديات المنطقة الجنوبية.

يـأتي ذلك ضمن حملات الخيرية التي تقدمها القيادة العامة للقوات المسلحة إلى المواطنين، حيث تتضمن السلات الرمضانية العديد من السلع الغذائية والأساسية التي يحتاجها المواطن خلال شهر رمضان الكريم.