شاهد : القبض على سوداني الجنسية مُتلبساً بالإتجار بالمـخـدرات في بنغازي

أفادت مديرية أمن بنغازي، السبت عن تمكن “قسم البحث الجنائي” من القاء القبض على سوداني الجنسية مُتلبساً بالإتجار بمادة الحشيش المخدرة بمنطقة سيدي حسين .

وعُقب ورود معلومات لقسم البحث الجنائي بمُديرية أمن بنغازي مفادها قيام شخص سوداني الجنسية بالإتجار بمادة الحشيش المخدرة بمنطقة سيدي حسين وعلى الفور أصدر السيد رئيس قسم البحث الجنائي اللواء سليمان بوشيبة تعليماته بضبط الشخص سالف الذكر .

وإنطلقت قوة من أعضاء التحريات بقسم البحث الجنائي إلى منطقة سيدي حسين وتم مراقبة محل سكنه وعند مُشاهدته تم ضبط وضُبط بحوزته عدد 6 قطع من مادة الحشيش المخدرة بالإضافة إلى قطعة كبيرة الحجم تم ضبطها بمحل سكنه (نصف قورزة) وأسلحة بيضاء .

وتم الإنتقال به إلى القسم #وبالإستدلال معه إعترف بما نُسب إليه وتم إحالته إلى جهاز مكافحة المخذرات والمؤثرات العقلية..