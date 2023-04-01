الطبلقي: تفاهم “النواب والدولة” على الطريق الصحيح.. ومبادرة باتيلي جاءت في الوقت الضائع

اعتبرت عضو مجلس النواب، عائشة الطبلقي أن مبادرة المبعوث الأممي “عبدالله باتيلي” جاءت في الوقت الضائع.

وأضافت “الطبلقي” في تصريحات صحفية، أن الخلاف حول ترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين في الانتخابات الرئاسية، يُعد التحدي الأكبر الذي سيواجه لجنة “6+6“.

وأشارت إلى أن، الحوار بين مجلسي النواب والدولة وصل إلى توافق يتيح الحديث عن أن البلاد على المسار الصحيح.

وتابعت: التوافق على المناصب السيادية سيكون سهلا لأن “النواب والدولة” اتفقا على آلية الاختيار.

كما لفتت “الطبلقي” إلى أن هناك سيناريوهات عدة بشأن إجراء الانتخابات، أولها دعم المجتمع الدولي لحكومة الدبيبة، وقد تحدث تعديلات وزارية لبسط سيطرتها على كل ليبيا.

وأكدت أن، السيناريو الآخر هو توافق “النواب والدولة” على تشكيل حكومة جديدة، والسيناريو الثالث هو إشراف حكومتي باشاغا والدبيبة على الانتخابات، كل حسب مناطق سيطرته.

كما اعتبرت، أن حل الأزمة الليبية والخروج بالبلاد من النفق المظلم يتمثل أولاً في جمع السلاح، حيث تشير التقارير الدولية إلى انتشار أكثر من 3 ملايين قطعة سلاح في ليبيا على أقل تقدير.

وأضافت، ثاني الإجراءات الضرورية، حل جميع التشكيلات المسلحة، وهي خطوة لا بد أن تترافق مع إخراج جميع المرتزقة والقواعد الأجنبية من البلاد.

واستطرت “الطبلقي” قائلة: لابد من تقديم الدعم الفني لوزارة الداخلية والأجهزة الأمنية والجيش الليبي لبسط سيطرتها على كامل البلاد.

واختتمت تصريحاتها قائلة: لن تتجدد الاشتباكات بين فرقاء ليبيا، ومن المستبعد اندلاع حرب جديدة، لأن الجميع يرغبون في تجنب تبعات أي مواجهة جديدة، وما تخلفه من خسائر فادحة.