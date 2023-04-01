أوحيدة: التفاهمات التي أتت بـ”بن قدارة” رئيسا لمؤسسة للنفط.. تمكنت من تحييدها عن الصراع السياسي

أكد عضو مجلس النواب، ” جبريل أوحيدة “، أن التفاهمات السياسية التي أتت بفرحات بن قدارة، رئيسا للمؤسسة الوطنية للنفط، تمكنت من تحييد هذه المؤسسة عن الصراع السياسي، وهو الأمر الجيد لسلامة المؤسسة، وتنامي قدراتها الإنتاجية.

وأضاف “أوحيدة”، في تصريحات صحفية قائلا: لن يشعر المواطنين الليبيين بمردود إيجابي على حياتهم بعد انتظام وزيادة القدرات الإنتاجية من النفط.

وأشار إلى أن، الأمر لن يتغير كثيراً طالما ظلت إدارة الفساد على حالها، على أمل أن يتغير المشهد بانتخابات عامة رئاسية وبرلمانية مقبولة، قد تحقق الحد المطلوب من الاستقرار، والسيادة الوطنية، وسيادة القانون.