ليبيا – أكدت المنطقة الحرة بمصراتة استمرار العمل على مشروع صيانة الهيكل الخرساني لصوامع الحبوب والمبنى الخدمي الخاص بها بالمنطقة الحرة بمصراتة.

مشروع صيانة الهيكل الخرساني يأتي تنفيذاً لإستراتيجية إدارة المنطقة الحرة بمصراتة وعملاً بالخطة العامة لتطوير الميناء وتحسين جودة العمل والرفع من القدرة الإنتاجية يستمر.

يذكر أن صوامع الحبوب هي الأولى من نوعها منذ إنشاؤها في منتصف السبعينات حيث تحتوي هذه الصوامع على 12 خلية رئيسية قطر الواحدة منها 12 متر وإرتفاعها 45 متر وبسعة إجمالية تصل الى40 ألف طن وستساعد هذه الصوامع في القضاء على الفاقد الكمي والنوعي للحبوب.

وقد بلغت نسبة الإنجاز 88% ومن المتوقع الإنتهاء وتسليم المشروع نهاية شهر يونيو القادم.

Shares

The post صيانة الهيكل الخرساني لصوامع الحبوب والمباني الخدمية المرفقة بها بالمنطقة الحرة بمصراتة. first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية