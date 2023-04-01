نجلاء المنقوش ترد على تقرير بعثة تقصي الحقائق بشأن ليبيا

ردت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش على تقرير بعثة تقصي الحقائق بشأن ليبيا مؤكدة أن الأوضاع في العاصمة طرابلس تبدو أكثر استقرارًا من مناطق أخرى من ليبيا.

وقالت المنقوش، حكومتنا تتضامن مع كافة الضحايا والفئات المهمشة بغض النظر عن المواقف السياسية أو الجنسيات، ولم تكن يومًا جزء من أعمال الإخفاء القسري أو استخدام مواقع احتجاز غير قانوني.

وأشارت المنقوش الى أن التقرير أغفل التحسن الملحوظ في حرية الصحافة في ليبيا، وتقدمها سنة 2022، فقد حلت في الترتيب العاشر عربيًا، و143 عالميًا.

وأقرت المنقوش بأن الأوضاع السياسية والحقوقية في ليبيا ليست مثالية مشيرة الى ان الحكومة تتعامل مع الواقع بكل تحديات.

وأضافت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية أن التقرير ذكر أن المشاركة النسائية في العملية السياسية الليبية ضعيفة وتجاهل وجودها على رأس وزارة الخارجية.

وأكدت المنقوش ان الحكومة تتعاون بشكل وثيق مع منظمات المجتمع المدني في عدد من المجالات، وهو تعاون مميز ولم تشهده ليبيا خلال السنوات الماضية.