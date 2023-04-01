شاهد… بيان هــام للمركز الوطني للإمتحانات بشأن الامتحانات النصفية

أعلن المركز الوطني للامتحانات التابع لوزارة التربية والتعليم أن اليوم الاحد، أول أيام الامتحانات النصفية لسنوات النقل والفترة الثانية للشهادات العامة بمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي .

وقال المركز الوطني في بيان صادر عنه، أن عدد الطلبة الذين سيتقدمون لامتحانات شهادة التعليم الأساسي سيبلغ 181 ألفا و518 تلميذا.

وأضاف المركز الوطني أن الامتحانات ستستمر لمدة 10 أيام ، حيث ستجرى داخل 6 آلاف و183 مدرسة، بعدد 122 مراقبة تعليمية داخل ليبيا .

وأوضح المركز الوطني أن 110 آلاف و476 طالبا تقدموا لامتحانات شهادة التعليم الثانوي في أقسامها العلمي والأدبي والديني ، خلال الفترة الأولى من العام الدارسي .

وحث المركز الوطني للامتحانات الجميع على تهيئة الظروف الملائمة للطلاب لأداء الامتحانات، داعياً كافة الطلاب للجد والاجتهاد والابتعاد عن الغـش.