مصرع 9 أشخاص وإصابة آخر جراء تصادم مروع بين سيارتين في راس لانوف

أخبار ليبيا 24

لقي 9 أشخاص مصرعهم وأصيب آخر بجروح بليغة، دخل على إثرها للعناية الفائقة، جراء حادث مروري مروع وقع على طريق راس لانوف.

ووفقا لمديرية أمن راس لانوف؛ فقد وقع الحادث المأساوي بين مركبتين، الأولى نوع “تويوتا تندرا” دفع رباعي، في طريقها من الشرق إلى الغرب، والثانية نوع “نيسان ماكسيما” في طريقها من الغرب إلى الشرق.

وأوضحت المديرية أن الاصطدام المباشر بين المركبتين أدى إلى اشتعال النيران في المركبتين.

وصرحت المديرية، بأن الحادث أدى إلى وفاة قائد المركبة الأولى و2 من مرافقيه و1 إصابات بليغة، تم اسعافه إلى مستشفى المقريف في إجدابيا ودخوله إلى العناية الفائقة. كما أدى إلى وفاة قائد المركبة الثانية و5 من مرافقيه.

وذكرت المديرية، أن دوريات شرطة المرور قامت بنقل الجثامين 3 منهم إلى العيادة السكنية و6 إلى مستشفى القروي بن جواد للتحفظ بثلاجة الموتى لإتمام باقي الإجراءات.