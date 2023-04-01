قائد إيريني: عثرنا على 150 مدرعة في طريقها إلى ليبيا

أكد قائد عملية إيريني الأدميرال ستيفانو تورتشيتو أن هذه العملية هي الجهة الوحيدة الملتزمة بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة بشأن حظر الأسلحة المفروض على ليبيا.

وقال تورتشيتو خلال مراسم تسليم وتسلم قيادة فرقة العمل البحرية والجوية بإيريني، إن عمر إيريني بلغ 3 سنوات، وساهمت فيها 23 دولة أوروبية يوميًا؛ التزامًا منها بسياسة الأمن والدفاع الأوروبية المشتركة من أجل الوصول إلى سلام دائم في ليبيا.

وأضاف أن مجلس الاتحاد الأوروبي مدّد مؤخرًا ولاية إيريني لمدة عامين، وهو تأكيد مهم يأخذ في الاعتبار النتائج الرائعة التي حققتها حتى الآن.

وتابع: منذ إطلاق إيريني، أجرينا عمليات فحص واستعلام لنحو 9 آلاف سفينة تجارية، وفتشنا 25 سفينة مشبوهة في ثلاث مناسبات، وعثرنا على نحو 150 عربة مدرعة أو جرى تعديلها للاستخدام العسكري.