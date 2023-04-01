ضمن جولته الأفريقية.. باثيلي يبحث خروج المرتزقة من ليبيا مع دبي

ألتقى المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باثيلي، اليوم السبت الرئيس التشادي محمد إدريس دبي، لبحث دعم دول الجوار الجنوب الليبي ومن بينها تشاد في إنجاح مساعي إخراج وإجلاء المقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا.

وقال باثيلي في سلسلة تغريدات، حظيت اليوم في نجامينا، باستقبال الرئيس الانتقالي لدولة تشاد، الجنرال محمد إدريس ديبي، الذي أعرب عن دعم بلاده الكامل لعملية السلام التي تيسرها الأمم المتحدة في ليبيا.

وشدد الجنرال دِيبي خلال اللقاء على أن السلام والاستقرار في ليبيا يصب في مصلحة بلاده، معبرا عن ارتياحه للتشاور معه، لأول مرة، بشأن هذه المسألة ومعربا عن استعداده لانخراط أكبر من جانبه.

وأعرب باثيلي، عن تقديره لدعم تشاد للجنة العسكرية المشتركة 5+5 في مساعيها لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، من خلال لجنة التواصل التشادية التي تنسق عملية انسحاب المقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا بما لا يؤثر سلبا على دول الجوار.

ويأتي هذا اللقاء ضمن جولة يقوم بها المبعوث الأممي في دول الجوار الجنوبي لليبيا، بدأها بالسودان، ثم تشاد، ثم النيجر، لبحث سبل خروج وإجلاء المقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا تنفيذا لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين أعضاء اللجنة اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في أكتوبر 2020.