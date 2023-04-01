مواطن يشتكي للأمن ضـد أبنه في سبها والسبب صادم

أفادت مديرية أمن سبها، مساء السبت عن تمكن مركز شرطة سكره من القبض على شحص مقيم في سبها المهديه عقب بلاغ مقدم من والده .

وبالتفاصيل وفقًا لمديرية الأمن أنه بتاريخ السبت الموافق 1 ابريل 2023 على تمام الساعه 21.42 ليلا حضر الى دائرة مركز شرطة سكره السيد م .م .م .أ ليبي الجنسيه مقيم سبها المهديه وأبلغ عن قيام أبنه المدعوا م .م .م .م.أ بسبه وشتمه بأبشع العبارات والبصق عليه وتهديده وانه يقوم بأفتعال المشاكل معه ويقوم بضرب اخوته ضرب مبرح .

عليه اصدر السيد رئيس مركز شرطة سكره تعليمات لوحدة التحري والقبض بضبط المشكو فيه وعليه تم اتخاد الاجراءات وتم ضبط المشكوا فيه بنفس التاريخ على تمام الساعه 24.23 ليلا واتخدت الاجراءات القانونيه حياله .