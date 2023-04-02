مساعد وزير الخارجية الأمريكي: نريد مساعدة الليبيين على معالجة مشاكلهم

قال ديفيد ماك مساعد وزير الخارجية الأمريكي الأسبق لشؤون الشرق الأوسط، والذي سبق له العمل في سفارة بلاده بطرابلس، إن واشنطن تعمل في ليبيا من أجل إجراء انتخابات بحلول نهاية 2023.

وأضاف ماك في تصريح صحفي أن واشنطن تسعى لحث القادة الليبيين على التعاون مع جهود الأمم المتحدة لتحقيق عملية سياسية موحدة تؤدي إلى انتخابات بحلول نهاية العام.

وتابع المسؤول الأمريكي بأن واشنطن تسعى لتحقيق قدر أكبر من الاستقرار والأمن لليبيين وشركائهم الاقتصاديين الغربيين، ومن شأن الاستقرار في ليبيا أن يجعل من الممكن إحداث زيادة كبيرة في صادرات النفط والغاز الليبية.

وواصل بأن “صادرات النفط الليبية ستعزز شركاءنا في الاتحاد الأوروبي ويوفر المزيد من الاستقرار الإقليمي في مواجهة الجهود المزعزعة للاستقرار التي تبذلها روسيا” حسب قوله.

واستكمل ماك: “واشنطن تريد مساعدة الليبيين على معالجة مشاكلهم السياسية والاقتصادية بطرق تقلل بشكل كبير فرص الأذى الروسي أو نمو المنظمات الإرهابية” بحسب تعبيره.