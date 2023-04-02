القبض على 3 أشخاص في واقعة سطو بقــوة الســلاح في طبرق

أفادت مديرية أمن طبرق، عن تمكن قســم البحث الجنائــي طبــرق من القاء القبــض علــى ثــلاث أشخــاص قامــو بعمليــة سطــو مسلــح .

وبعــد ورود بــلاغ “لقســم البحــث الجنائــي” بمديريــة أمــن طبــرق مفــاده ثــلاث أشخــاص مجهولــي الهويــة يستقلــون مركبــة آليــة نــوع (هونــداي_سوناتــا) ســوداء اللــون ،قامــو بسطــو مسلــح علــى ثــلاث أشخــاص ورمايــه العشوائيــة فــوق رؤوسهــم لإخافتهــم وإجبارهــم علــى إعطــاء (هواتفهــم) بقــوة الســلاح بقــرب كرنيــش المينــاء.

وبعــد التحــرى وجمــع المعلومــات عــن المتهميــن بالقضيــة تمكنــت وحــدة التحــرى والقبــض “بقســم البحــث الجنائــي” مــن إلقــاء القبــض عليهــم وهــم فــي حالــة تعاطــي المخــدرات.

وبالاستــدلال معهــم تبيــن بأنــه:-

1- الأول يدعــي يــ.حــ.حــ ليبــي الجنسيــة

2- الثانــي يدعــي فــ.مــ.عــ ليبــي الجنسيــة

3- الثالــث يدعــي نــ.عــ.فــ ليبــي الجنسيــة اعترفــو بقيامهــم “بعمليــة السطــو المسلــح أعــلاه،واعترفــو بمــا نســب اليهــم وتــم وضعهــم بالحجــز لإستكمــال الإجــراءات القانونيــة الأزمــة تمهيــداً لاحالتهــم الــى النيابــة العامــة للاختصــاص والتصــرف.