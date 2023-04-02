بوشناف يتحدث عن اتفاق لتقاسم المناصب بين الفرقاء الليبيين شمل مجلس الأمن القومي

أخبار ليبيا 24

قال، رئيس مجلس الأمن القومي، المستشار إبراهيم بوشناف، إن اتفاقًا تمّ، بين بعض فرقاء الأزمة الليبية، لتقاسم المناصب، شمل مجلس الأمن القومي.

جاء ذلك في مدونة كتبها بوشناف، السبت، على حسابه الخاص على فيسبوك.

وقال بوشناف: ” معلوماتنا تؤكد أن اتفاقا لتقاسم المناصب تمّ بين بعض فرقاء الأزمة الليبية شمل مجلس الأمن القومي”.

إحاطة

وقدّم بوشناف عبر المدونة إحاطة موجزة حول عمل المجلس منذ توليه قرار التكليف من هيئة رئاسة مجلس النواب في يونيو 2021.

وقال، إن المجلس الذي كان نسيا منسيا لعقد ونيف من الزمن أضحى من الأهمية بمكان حتى يرتقي للطموح والرغبة في شغله وأن هذا المجلس لم يك شيئا حين استلمنا قرار تكليفنا به في شهر يونيو 2021 من هيئة رئاسة مجلس النواب”.

وتابع: “باشرنا مهامنا من المقر القانوني للمجلس بمدينة طرابلس، تعاون معنا الخيرون بجهاز المخابرات العامة حتى أعدنا بث الروح في المجلس”.

وأضاف: “انتقلنا بعدها لتفعيل فرع بنغازي ومنه انطلقت فروع الجنوب والجبل الأخضر والبطنان والكفرة”، مؤكدًا أن العمل لازل قائما لتفعيل باقي الفروع.

عمل مكثف

وقال بوشناف: إن “إدارات المجلس باشرت عملا مكثفا، حيث تواصلت الإدارة السياسية مع الأطراف الفاعلة في الدول الضالعة في الأزمة الليبية، كما عكفت إدارة المستشارين وقوامها نخبة من الكفاءات الليبية، على مراجعة القصور في الأداء لدى بعض الجهات الحكومية، وكانت النتيجة تقديم ثلاثة مشاريع قوانين إلى مجلس النواب”.

وتحدّث بوشناف عن لقاءاته مع رؤساء دول ووزراء وسفراء في عديد البلدان، حيث لفت إلى أنّه تمّ خلال تلك اللقاءات شرح أزمة ليبيا ومقترحات حلها.

كما تحدّث عن عمله مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. وقال: “نعمل حاليا على تعزيز خطة السيد عبدالله باتيلي الهادفة إلى إجراء انتخابات متزامنة قبل نهاية العام”.

وقال إنّه تمّ تقديم مقترح، إنشاء مجلس الأمن القومي لدول تجمع (س- ص)، مشيرًا إلى أن المقترح رحّب به الرئيس محمد إدريس دبي الرئيس الحالي للتجمع، وكذلك الرئيس محمد بوعزوم. وأكد أن “المشروع جاهز لعرضه في أول قمة لدول التجمع”.

وخلال حديثه تطرق رئيس مجلس الأمن القومي إلى قضيتين متعلقتين بمواطنين ليبيين، إذ قال في مدونته: “بحثنا قضية المواطن هانيبال معمر القذافي المحتجز منذ سنوات لدى السلطات اللبنانية ولازالت قيد المتابعة بالمجلس، كما بحثنا ولازلنا نتابع مع الجانب الأمريكي قضية المواطن أبوعجيلة مسعود”.

ولفت بوشناف، إلى لقاءات مع منظمات دولية لها علاقة بالأمن القومي الليبي. وقال: “عقدنا مؤتمرات دولية ومحلية وثيقة الصلة بالأمن القومي، كما أطلقنا فكرة المركز العربي للأمن السيبراني وعاضدنا الخبراء العرب في هذا الطرح، وغير ذلك الكثير وفي مدة لم تتجاوز عاما واحدا من البداية الفعلية لعمل المجلس، بدأناه بورقة القرار فقط وهو وخلال هذا العام إدارات وموظفين وخبراء وموجودات وعلاقات دولية ومحلية، وفاعلية في الأداء دون مطامع الا لأمن الوطن واستقراره”.