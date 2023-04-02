حادث سير مروع في طريق سبها أوباري يُودي بحياة عائلة كاملة .. الاسماء

وقع حادث مروري مروع أمس السبت 10 رمضان، على طريق ( سبها _ اوباري ) حيث أسفر عن مصرع عائلة كاملة مكونة من أب وأم و3 أطفال بالإضافة لمصابين في هذا الحادث جرى اسعافهم لـ مركز سبها الطبي.

وأشارت مصادر محلية الى أن الاســرة كانت في رحلة لاستقبال أقارب لهم عائدين من العمـــرة .

قتلى الحادث :

صدام عمر عبدالنور الدليمي ( الديسة )

أمينة أحمد الصادق ( الديسة )

علي ميلاد علي عبدالنبي عظيم ( الديسة )

مروه ميلاد علي عبدالنبي عظيم ( الديسة )

احمد محمد الصادق ( الديسة )

جرحى الحادث :

صالح الغالي المصلح ( الرقيبة )

احمد محمود ( مصري الجنسية )

الصادق احمد الصادق ( الديسة ) متواجد بالعناية بـ مركز سبها الطبي حالياً ..