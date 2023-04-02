مديرية أمن راس لانوف تطالب بتوفير سيارات إسعاف مجهزة في البوابات الأمنية على خلفية مقتل 9 أشخاص في حادث مروع

أخبار ليبيا 24

دعت مديرية أمن راس لانوف، اليوم الأحد، السائقين إلى عدم التهور أثناء قيادة المركبات والالتزام بجميع قواعد المرور وانظمته.

جاء ذلك، في بيان، على خلفية وقوع حادث مأساوي مساء السبت على طريق راس لانوف ما أدى إلى مصرع 9 أشخاص وإصابة آخر بجروح بليغة.

كما دعت المديرية، المسؤولين عن وزارة الصحة بتوفر سيارات إسعاف مجهزة في البوابات الأمنية لتسهيل عملية إسعاف المصابين جراء الحوادث المرورية.

لقي 9 أشخاص مصرعهم وأصيب آخر بجروح بليغة، دخل على إثرها للعناية الفائقة، جراء حادث مروري مروع وقع على طريق راس لانوف.

وصرحت المديرية، بأن الحادث أدى إلى وفاة قائد المركبة الأولى و2 من مرافقيه و1 إصابات بليغة، تم اسعافه إلى مستشفى المقريف في إجدابيا ودخوله إلى العناية الفائقة. كما صرحت بأن الحادث أدى إلى وفاة قائد المركبة الثانية و5 من مرافقيه.