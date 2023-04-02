شاهد… توضيح هام من “فتحي القابسي” مخرج مسلسل “شط الحرية”

نشر مخرج وكاتب مسلسل “شط الحرية 5″، فتحي القابسي، توضيحاً جديداً لجمهور المسلسل عن عدد من المواضيع التي اثارت الجدل بشأن المسلسل بينها الخطأ الغير مقصود الذي ورد في الحلقة الرابعة من المسلسل.

وفي الفيديو التالي أوضح المخرج القابسي بشأن عدد من الأمور التي تداولها نشطاء التواصل الاجتماعي بشأن المسلسل:

وسبق أن أوضح فتحي القابسي في تنويه صادر عنه، أن ما دعاه لتقديم الاعتذار والتوضيح هو ما تداولته بعض الصفحات والحملات على وسائل التواصل الاجتماعي حول عدد من المواضيع ابرزها ورود اسم احد الصحابة “الدحداح” في حلقة “شط الحرية” مؤكداً بأن “كافة طاقم العمل لم يكن فينا احد يعرف كنية هذا الصحابي الجليل ولم يسبق لنا أن سمعنا به من قبل وهذه حقيقة”.

وأضاف القابسي “قد يكون هذا قصور او قلة معرفة، او عدم وعي، كل هذا نقبله بكل رحابة صدر، ولكن لا يمكن لأي شخص ان يفكر ولو واحد في المية، أن هذا الامر مقصود او انه مفتعل”. مشدداً على أنه يقبل النقاش في كل شيء (…) إلا امور الدين، فهي بالنسبة لنا شي مقدس، ويوم الحساب لن ينفعنا أحد، لا شط الحرية ولا غيره”.

ونوه القابسي إلى “عدم تصديق كلام المغرضين والحاسدين الذين من شدة كرههم للمسلسل، يؤولون الحلقات كما يرونها هم، ويذهبوا بها في مناطق خطرة، ويتصيدون لنا الاخطاء، حتي وان كانت هذه الاخطاء غير مقصودة”. موجهاً رسالة لمن انتقدوا المسلسل أنه “من العيب والمخجل أن يتهم شط الحرية بأنه مسيئ للدين، مؤكداً “هذا امر لم يحدث و لن يحدث، موش للدرجة هذي”.