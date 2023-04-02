نصية: ارتفاع معدلات إنتاج النفط سببه صفقة سياسية بين أطراف الصراع وضغوط خارجية

الوطن| رصد

يرى عضو مجلس النواب “عبد السلام نصية” أن التصاعد التدريجي لمعدلات إنتاج النفط أمر سيحافظ على استقرار الموازنة في البلاد في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع معدلات أسعار النفط، على اعتبار أن النفط هو المورد الوحيد للدخل في ليبيا.

نصية وفي تصريح له رصده موقع الوطن قال إن هذا الارتفاع لم يحدث نتيجة تحييد القطاع النفطي عن الاستقطاب السياسي؛ إذ إن القطاع لم يخرج من دائرة الاستقطاب السياسي، وإنما جاء نتيجة لصفقة سياسية بين أطراف الصراع، وكذلك بسبب الضغوط الخارجية لاستمرار الإنتاج وعدم استخدامه كورقة سياسية، وفق رأيه.

وأضاف نصية أن القطاع النفطي ما زال تحت تأثير التجاذبات السياسية، ولا يمكن خروجه منها إلا بإعادة هيكلته جذرياً، وأنه بعد ذلك سينعكس إنتاج النفط على التنمية بصورة شفافة حقيقية، وسيشعر المواطن بهذه الثروة.