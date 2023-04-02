القبض على ابن تعدى على والده واخوته بحي المهدية في سبها

أخبار ليبيا 24

ألقت، عناصر مركز شرطة سكره التابع لمديرية أمن سبها، اليوم الأحد، على شاب تعرض لوالده بالسب والشتم والتهديد بالضرب.

وقالت مديرية أمن سبها إن مواطنا مقيما في حي المهدية حضر إلى دائرة مركز شرطة سكره وأبلغ عن قيام ابنه بسبه وشتمه بأبشع العبارات والبصق عليه وتهديده.

وأضافت، أن الوالد أبلغ كذلك عن قيام الابن بافتعال المشاكل مع معه وقام بضرب إخوته ضربا مبرحا.

وأفادت المديرية، أن رئيس مركز شرطة سكره أصدر تعليمات لوحدة التحري والقبض بضبط الابن، حيث قبض عليه بعد الساعة 12 صباحا واتخذت الاجراءات القانونية حياله.