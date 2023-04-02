سرت للنفط: السيطرة على حريق بأحد أبراج مصنع اليوريا الثاني

سيطر رجال الإطفاء والإنقاذ على حريق نشب أثناء أعمال الصيانة في أحد أبراج مصنع اليوريا الثاني التابع للشركة الليبية للأسمدة اليوم السبت.

ووفق بيان لشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز ، ذكر فيه، أن الحريق أوقع عند الثالثة والنصف تقريبًا عصر اليوم بسبب تطاير شظايا اللحام إلى أحد السقالات المعدة للصعود عليها لتنفيذ أعمال الصيانة.

وأضاف البيان ، أن الحريق لم يتسبب في أية أضرار بشرية أو مادية، إذ جرت السيطرة عليه رغم الخطورة التي يشكلها ارتفاع المكان الذي بلغ حوالي 70 متراً بالإضافة إلى وجود السقالات التي تعيق حركة التعامل مع الحريق، حسب البيان.

وأشارت الشركة إلى أن رئيس مجلس الإدارة مصطفى هماد، وعضو مجلس الإدارة أحمد المهشهش «كانا من أوائل الواصلين للموقع بعد سماع النداء من مركز الطوارئ بالشركة المدير المناوب ومناوب اليوريا بالشركة الليبية للأسمدة، فيما جرى إبلاغ المؤسسة الوطنية للنفط بالحادث على الفور».

كما نقل بيان الشركة عن رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة تعبيره عن الامتنان لجهود رجال الإطفاء والإنقاذ بشركة سرت وسرعة تعاملهم واستجابتهم السريعة للحادث وتعاملهم معه باحترافية عالية، والتمكن من السيطرة على الحريق وتجنب إلحاق الضرر بالمنشأة الصناعية وفي وقت قياسي..