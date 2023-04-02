عملية “إيريني” تؤكد ضبط نحو 150 عربة عسكرية في ثلاث مناسبات كانت متجهة لليبيا

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أقيمت السبت مراسم تغيير قيادة فرقة العمل البحرية والجوية لقيادة عملية “إيريني” المعنية بحظر الأسلحة عن ليبيا، على متن الفرقاطة اليونانية “إتش إس ليمنوس” في قاعدة تارانتو البحرية.

وتولى الأدميرال الإيطالي فالنتينو رينالدي القيادة التكتيكية للقوات البحرية الأوروبية العاملة في وسط البحر الأبيض المتوسط، من الأدميرال اليوناني ستيليانوس أ. ديموبولوس.

وترأس الحفل قائد العملية، الأدميرال ستيفانو تورتشيتو، الذي شكر الأدميرال ديموبولوس على التزامه وتفانيه.

ويتم تعيين قادة القوة، مع طاقم كل منهم، في تناوب لمدة ستة أشهر من إيطاليا واليونان.

قال الأدميرال تورتشيتو، مخاطبًا الأدميرال ديموبولوس، “كن فخوراً بالعمل الممتاز الذي قمت به كما فعل أسلافك على مدى السنوات الثلاث الماضية، بلا خوف وتجسد أعظم المثل والقيم الأوروبية، مع تضحياتك الشخصية العظيمة التي قدمتها لذلك الكثير من الصالح العام”.

وأضاف، “لقد وصلت العملية إلى ثلاث سنوات من النشاط. ساهم المئات من النساء والرجال من 23 دولة أوروبية يوميًا في التزامهم الدؤوب بسياسة الأمن والدفاع الأوروبية المشتركة من أجل سلام دائم في ليبيا”.

وقال، إن “إيريني هي الجهة الوحيدة الملتزمة بإنفاذ قرارات الأمم المتحدة بشأن حظر الأسلحة المفروض على ليبيا والتي تدمج الجهود الدولية لتحقيق الاستقرار في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا”.

ومدد مجلس الاتحاد الأوروبي مؤخرًا ولاية إيريني لمدة عامين، وهو تأكيد مهم يأخذ في الاعتبار النتائج الرائعة التي حققتها العملية العسكرية للاتحاد الأوروبي حتى الآن.

ومنذ إطلاقها، أجرت عملية “إيريني” في البحر المتوسط عمليات فحص واستعلام على ما يقرب من 9000 سفينة تجارية، وفتشت 25 سفينة مشبوهة في البحر.

وذكرت العملية، أنه في ثلاث مناسبات، صادرت حمولة سفن لانتهاكها الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة.

وأكدت أنه إجمالاً، عثرت وحدات إيريني على حوالي 150 عربة مدرعة، حيث تمّت مصادرتها أو تم تعديلها للاستخدام العسكري.