وزير التعليم والسفير الفرنسي يبحثان ملف تدريس اللغة الفرنسية لطلبة الثانوية

بحث وزير التربية والتعليم موسى المقريف مع السفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى المهراج ملف تدريس اللغة الفرنسية لطلبة المرحلة الثانوية كلغة اختيارية إلى جانب الإيطالية.

وقال المقريف إن إدخال اللغات الأجنبية في الخطة الدراسية يأتي ضمن سعي الوزارة لتطوير قطاع التعليم في البلاد.

من جانبه، ثمن المهراج جهود الوزارة في إدخال تعليم الفرنسية في الخطة الدراسية كلغة اِختيارية، مبديا اِستعداد السفارة لدعم الخطة ببرامج التدريب والمناهج.

وفي سياق آخر، شدد المهراج على أهمية العلاقات بين ليبيا وفرنسا وإعادة تفعيلها، مؤكدا أهمية وحدة ليبيا وَاستقرارها ودعم سيادتها.

المصدر: وزارة التربية والتعليم

