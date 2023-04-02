ليبيا الان

قائد إيريني: اعترضنا 150 عربة مدرّعة كانت متجهة إلى ليبيا

تم النشر منذُ 7 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|رصد

قال قائد عملية إيريني البحرية الأدميرال ستيفانو تورتشيتو إن 23 دولة أوروبية ساهمت في التزامها بسياسة الأمن والدفاع الأوروبية المشتركة من أجل سلام دائم في ليبيا.

وأشار تورتشيتو في مراسم تسليم واستلام قيادة فرقة العمل البحرية والجوية بإيريني التي تمّت بقاعدة تارانتو البحرية الإيطالية السبت،إلى أن إيريني هي الجهة الوحيدة الملتزمة بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة بشأن حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، بالإضافة ودمج الجهودالدولية لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

وأكد الأدميرال ستيفانو أن إجمالي ما عثرت عليه العملية نحو 150 عربة مدرّعة في 3 مناسبات أو جرى تعديلها للاستخدام العسكريخلال عمليات فحص واستعلام أجرتها إيريني لنحو 9 آلاف سفينة تجارية، وتفتيش 25 سفينة مشبوهة في البحر الأبيض المتوسط.

الوسوم

ايرني ليبيا مدرعات حربية

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

الوطن الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك