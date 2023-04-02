قائد إيريني: اعترضنا 150 عربة مدرّعة كانت متجهة إلى ليبيا

الوطن|رصد

قال قائد عملية إيريني البحرية الأدميرال ستيفانو تورتشيتو إن 23 دولة أوروبية ساهمت في التزامها بسياسة الأمن والدفاع الأوروبية المشتركة من أجل سلام دائم في ليبيا.

وأشار تورتشيتو في مراسم تسليم واستلام قيادة فرقة العمل البحرية والجوية بإيريني التي تمّت بقاعدة تارانتو البحرية الإيطالية السبت،إلى أن إيريني هي الجهة الوحيدة الملتزمة بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة بشأن حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، بالإضافة ودمج الجهودالدولية لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

وأكد الأدميرال ستيفانو أن إجمالي ما عثرت عليه العملية نحو 150 عربة مدرّعة في 3 مناسبات أو جرى تعديلها للاستخدام العسكريخلال عمليات فحص واستعلام أجرتها إيريني لنحو 9 آلاف سفينة تجارية، وتفتيش 25 سفينة مشبوهة في البحر الأبيض المتوسط.