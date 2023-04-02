الشيباني: المصالحة الوطنية هي التعويض المادي والمعنوي للمهجرين والمتضررين

أيد عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني المصالحة الوطنية، ودعا إلى تعويض المهجرين والمتضررين والأرامل واليتامى.

وقال الشيباني في تدوينة عبر “فيسبوك” إن المتاجرة بالمصالحة الوطنية وطي صفحة الماضي من أجل الوصول إلى مصالح شخصية لا علاقة لها بالمتضررين، عمل أقل ما يقال عنه أنه عمل خسيس وغير إنساني وصعود على حساب آلام ومعاناة الآخرين”.

وأضاف: “نعم للمصالحة الوطنية ولكنها لا تعني تصالح الفرقاء السياسيين والتفاهم على المحاصصة وتقاسم المناصب”، مردفا: “المصالحة الوطنية هي التعويض المادي والمعنوي وتضميد الجراح وجبر خواطر القلوب المنكسرة للثكالى والأرامل واليتامى ومن هجروا ودمرت بيوتهم وتعرضوا للتعذيب المهين في السجون”.